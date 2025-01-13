ССО показали відео невдалого штурму військ КНДР на Курщині: знищено 18 корейців

Воїни Сил спеціальних операцій ЗС України відбили штурм військ Північної Кореї, який тривав від ранку до самої ночі на Курщині. Бійці 6-го полку ССО знищили 17 військових КНДР, а один з них підірвав себе гранатою.

Про це повідомили Сили спеціальних операцій Збройних Сил України.

Після бою група зачистки ССО натрапила на одного вцілілого бійця КНДР, який намагався влаштувати пастку українським захисникам.

“Північнокорейський боєць намагався ввести в оману воїнів ССО та підірватися разом із ними на гранаті. Коли рейнджери ССО наблизились до нього, він підірвав себе”, – розповіли військові.

Воїни ССО вчасно помітили небезпеку та швидко відійшли з зони ураження. Ніхто не постраждав.