США зупиняють 100% мита на китайський імпорт — досягнуто попередньої домовленості

США та Китай досягли попередніх домовленостей щодо рамкової торгової угоди, яку мають фіналізувати президенти Дональд Трамп і Сі Цзіньпін, повідомляє Reuters.

За даними американських офіційних осіб, сторони погодилися призупинити запровадження вищих мит США на китайські товари та відкласти обмеження Китаю на експорт рідкоземельних металів. У межах домовленостей також планується відновлення продажів американської сої до Китаю.

Міністр фінансів США Скотт Бессент повідомив, що переговори, які відбулися на полях саміту АСЕАН у Куала-Лумпурі, усунули загрозу запровадження 100% тарифів на китайський імпорт з 1 листопада. За його словами, Пекін погодився відкласти введення ліцензійного режиму на експорт рідкоземельних мінералів і магнітів щонайменше на рік для перегляду цієї політики.

Реклама

Реклама

Угода, за інформацією Reuters, стане одним із ключових питань на майбутній зустрічі лідерів США та Китаю.