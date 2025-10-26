        Економіка

        США зупиняють 100% мита на китайський імпорт — досягнуто попередньої домовленості

        Сергій Бордовський
        26 Жовтня 2025 18:15
        Президент США Дональд Трамп виступає під час саміту АСЕАН-США в Куала-Лумпурі, Малайзія, 26 жовтня 2025 року / Фото: Reuters
        США та Китай досягли попередніх домовленостей щодо рамкової торгової угоди, яку мають фіналізувати президенти Дональд Трамп і Сі Цзіньпін, повідомляє Reuters.

        За даними американських офіційних осіб, сторони погодилися призупинити запровадження вищих мит США на китайські товари та відкласти обмеження Китаю на експорт рідкоземельних металів. У межах домовленостей також планується відновлення продажів американської сої до Китаю.

        Міністр фінансів США Скотт Бессент повідомив, що переговори, які відбулися на полях саміту АСЕАН у Куала-Лумпурі, усунули загрозу запровадження 100% тарифів на китайський імпорт з 1 листопада. За його словами, Пекін погодився відкласти введення ліцензійного режиму на експорт рідкоземельних мінералів і магнітів щонайменше на рік для перегляду цієї політики.

        Угода, за інформацією Reuters, стане одним із ключових питань на майбутній зустрічі лідерів США та Китаю.


