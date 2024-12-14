США запроваджують санкції проти єдиної нафтової компанії Сербії через її зв’язки з “Газпромом”

«Нафтова індустрія Сербії» (NIS), єдиний сербський нафтопереробник і виробник нафти і газу, який контролюється нафтовим підрозділом “Газпрому”, зіткнеться з санкціями США і Великобританії вже наступного місяця. Про це заявив президент Сербії Александар Вучич в інтерв’ю місцевій телерадіокомпанії, передає Bloomberg.

«Нам підтвердили, що США запровадять найсуворіші санкції проти NIS, – сказав Вучич в інтерв’ю белградському телеканалу Informer TV пізно ввечері в п’ятницю, не уточнивши, звідки він отримав цю інформацію. «Ми не отримували офіційних документів, але США запроваджують через кілька днів повні санкції» проти NIS, і “британці приєднаються до цього, а це означає, що (приєднаються) всі”, – сказав він, додавши, що санкції можуть набути чинності з 1 січня.

«Газпром нефть» придбала контрольний пакет акцій головної нафтової компанії Сербії у 2008 році, згодом збільшивши свою частку до 56,15%. У 2022 році вона передала 6,15% акцій NIS своїй материнській компанії на тлі західних обмежень через напад Росії на Україну. Сербська держава володіє міноритарним пакетом трохи менше 30% акцій компанії.

«Це, мабуть, одна з найважчих новин за останні кілька років», – сказав Вучич, припускаючи, що сербська держава може взяти на себе невизначену частку в NIS, щоб змінити структуру власності і спробувати уникнути каральних заходів.

Під керівництвом Вучича Сербія – кандидат на членство в Європейському Союзі – прагне збалансувати свої зв’язки із західними державами, Росією і Китаєм. Уряд засудив агресію Кремля в Україні, але не став приєднуватися до широких санкцій.

Сербія значною мірою покладається на газ від «Газпрому», навіть після спроб диверсифікації від російських поставок. Вона веде переговори з Росією про продовження контракту на постачання газу, який закінчується в березні.

«Як тільки ми побачимо документи, ми поговоримо спочатку з американцями, а потім поїдемо говорити з росіянами», – сказав Вучич державній телерадіокомпанії RTS. «Ми повинні вирішити проблему, ми не можемо залишити Сербію без нафти посеред зими, і в той же час ми будемо намагатися зберегти наші дружні відносини з росіянами і намагатися не зіпсувати відносини з тими, хто запроваджує санкції».

Головний нафтопереробний завод NIS в Панчево, що на схід від Белграда, покладається на імпорт нафти через трубопровід у сусідній Хорватії. Передбачаючи, що санкції, які постійно посилюються, можуть зробити цей трубопровід непридатним для NIS, Сербія планує з 2026 року під’єднатися до поставок нафти з нафтопроводу «Дружба» через сусідню Угорщину.