Політика

США виходять із міжнародної слідчої групи, що розслідує злочини РФ у війні проти України, – NYT
17 Березня 2025 08:35
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Зруйнований російської ракетою будинок у Дніпрі / Фото: Офіс президента
Зруйнований російської ракетою будинок у Дніпрі / Фото: Офіс президента

Міністерство юстиції США повідомило європейських чиновників про вихід з Міжнародного центру з переслідування за злочин агресії проти України (ICPA).

Про це пише New York Times із посиланням на джерела.

Адміністрація Джо Байдена приєдналася до центру у 2023 році. Його створили для притягнення до відповідальності керівництва Росії та її союзників у Білорусі, Північній Кореї та Ірані за війну проти України.

Офіційне оголошення про вихід очікується 17 березня у листі до персоналу та членів Євроюсту, на базі якого працює ICPA. США були єдиною країною поза межами Європи, що долучилася до роботи центру, направивши старшого прокурора Міністерства юстиції до Гааги для співпраці з українськими та європейськими слідчими.

Крім того, адміністрація Дональда Трампа скорочує діяльність Групи з аналізу воєнних злочинів, створеної у 2022 році для розслідування злочинів росіян в Україні.

За даними джерел NYT, Вашингтон не пояснив причини виходу, окрім загального аргументу щодо “перерозподілу ресурсів”.


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