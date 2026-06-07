США видали візи гравцям збірної Ірану, але виникла нова проблема

Футболісти збірної Ірану отримали американські візи для участі в чемпіонаті світу з футболу 2026 року, однак частина адміністративного персоналу команди досі не має дозволів на в’їзд до США. Про це повідомляє Reuters із посиланням на представника Білого дому та іранські ЗМІ.

За даними агентства Tasnim, без віз залишаються виконавчий директор команди Мехді Хараті, генеральний секретар Федерації футболу Ірану Хедаят Момбіні та директор із медіа Мохсен Мотамедкія. Очікується, що вони вирушать разом із командою до Мексики, поки тривають спроби отримати необхідні документи.

Більш того, США дозволили в’їзд збірній Ірану лише на дні матчів. Іранські чиновники скаржаться на відмову у видачі американських віз

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Члени збірної Ірану з футболу повинні будуть в’їжджати до США та залишати країну в день проведення матчів чемпіонату світу. Про це заявив посол Ірану в Мексиці.

У Федерації футболу Ірану заявили, що дії США суперечать міжнародним спортивним нормам, та оголосили про намір звернутися до FIFA. В організації назвали відмову у видачі віз ключовим управлінським і адміністративним працівникам «не спортивним, а повністю політичним рішенням».

У федерації наголосили, що FIFA як керівний орган світового футболу повинна сприяти вирішенню питання щодо віз для менеджерів, технічного персоналу та інших співробітників збірної.

Чемпіонат світу 2026 року, який спільно приймають США, Канада та Мексика, розпочинається вже цього тижня. На цьому турнірі вперше в історії країна-господар прийматиме команду держави, з якою перебуває у стані війни.

На тлі триваючого конфлікту між США та Іраном футбольний турнір дедалі більше набуває політичного забарвлення. Іранська сторона навіть перенесла базування збірної з американської Аризони до мексиканської Тіхуани через візові труднощі та небажання надовго перебувати на території США.

Команда має прибути до Тіхуани в неділю. Свій перший матч групового етапу збірна Ірану проведе 15 червня в Лос-Анджелесі проти Нової Зеландії. Також у групі на неї чекають матчі проти Бельгії та Єгипту.

Додаткової напруги ситуації додають заяви держсекретаря США Марко Рубіо, який повідомив, що Вашингтон не дозволить включати до офіційної делегації осіб, пов’язаних із Корпусом вартових ісламської революції. Раніше президент Федерації футболу Ірану Мехді Тадж, який у минулому служив у цій структурі, не отримав дозвіл на в’їзд до США для участі в жеребкуванні турніру.

Посол Ірану в Мексиці Абольфазл Пасандідех заявив, що участь збірної у чемпіонаті світу, навіть на території країни, яку в Тегерані вважають противником, свідчить про прагнення Ірану до миру. Водночас переговори між Вашингтоном і Тегераном щодо врегулювання конфлікту просуваються повільно, попри триваючі дипломатичні контакти.