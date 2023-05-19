Політика

США ввели санкції проти російського віце-прем’єра Абрамченко та омбудсмена Москалькової

19 Травня 2023 19:49
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санкції

Міністерство фінансів США розширило перелік санкцій проти Росії. До нього увійшли 46 фізичних осіб, включно з віце-прем’єром РФ Вікторією Абрамченко та уповноваженим з прав людини в країні Тетяною Москальковою. Під обмеження також потрапив Російський державний університет (РДУ) нафти та газу імені І.М. Губкіна.

У стоп-лист також внесли міністра освіти Росії Сергія Кравцова, помічників президента Ігоря Левітіна та Дмитра Шалькова.

Крім того, під обмеження підпали: “уповноважена з прав людини у ДНР” Дар’я Морозова; так званий “мер” Маріуполя Олег Моргун; дитячий омбудсмен Підмосков’я Ксенія Мішонова; ректор Санкт-Петербурзького гірничого університету Володимир Литвиненко; міністр у справах молоді Татарстану Рінат Садиков та інші.

Також санкції введено проти Служби зовнішньої розвідки Росії, золотодобувної компанії «Полюс», «Поліметалу», ТОВ «Газпром ВНДІГАЗ» та державного підприємства «Атомфлот».

Крім РДУ нафти та газу імені І.М. Губкіна, до стоп-листу внесено ще один виш — Російський державний геологорозвідувальний університет імені С. Орджонікідзе.


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