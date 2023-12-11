Політика

США “втратять обличчя”, якщо відмовляться від допомоги Україні — Кучма

11 Грудня 2023 13:47
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сша, кучма

Другий президент Леонід Кучма заявив, що диктатор Володимир Путін не підписуватиме мирну угоду з Україною. Про це він повідомив в інтерв’ю газеті The Guardian.

За його словами, США “втратять обличчя перед усім світом”, якщо відмовляться від допомоги Україні. Він зазначив, що Київ має сподіватися, що Конгрес ухвалить новий пакет для Києва.

“Поразка України означає, що США втратять обличчя перед усім світом. Я вірю у перемогу. Я не можу існувати інакше”, – сказав Кучма.

Політик заявив, що нереалістично вважати, що Путін погодиться на мирні переговори через часткову окупацію українських областей.

“Путін не може підписати документ, в якому йдеться, що він не отримав того, що хотів. Йому доведеться пояснити це російському народу. Він лідер Росії”, – наголосив другий президент.

Кучма вважає, що століттями Захід дивився на Україну виключно через призму Росії.

“Москва використовувала свої розміри та природні ресурси, щоб гіпнозувати та блефувати. Я ніколи не був антиросійською людиною та політиком, а намагався встановити дружні та рівноправні відносини. Це виявилося неможливим, тому що Росія за Путіна хотіла “інтеграції”, а не співпраці”, – резюмував він.


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