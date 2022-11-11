США ведуть переговори про закупівлю південнокорейських боєприпасів для ЗСУ

Вашингтон хоче придбати південнокорейські артилерійські снаряди для відправки в Україну, передає Reuters з посилання на неназваного американського чиновника. Сеул наполягає на тому, що Сполучені Штати мають бути кінцевим споживачем боєприпасів і що його політика проти летальної допомоги для України є незмінним.

Американський чиновник на умовах анонімності підтвердив, що Вашингтон хоче відправити в Україну південнокорейські 155-мм артилерійські снаряди.

Він сказав, що кошти Ініціативи сприяння безпеці в Україні (USAI) можуть бути використані для закупівлі боєприпасів, але незрозуміло, чи будуть вони доставлені через територію США.

Міністерство оборони Південної Кореї, однак, заявило, що його позиція щодо ненадання летальної допомоги Україні незмінна і що переговори ведуться «виходячи з того, що США є кінцевим споживачем».

“Щоб заповнити дефіцит запасів 155-мм боєприпасів у США, між американськими та корейськими компаніями тривають переговори щодо експорту боєприпасів”, – йдеться в заяві міністерства.

Американський чиновник попередив, що новини про переговори можуть загрожувати угоді.

Союзник США, Південна Корея намагалася уникати антагонізації Росії як з економічних причин, так і через вплив, який Москва може мати на Північну Корею.

Посилаючись на офіційних осіб США, знайомих з угодою, Wall Street Journal повідомила, що угода передбачатиме 100 000 снарядів 155-мм артилерії, які будуть доставлені в Україну.

Президент України Володимир Зеленський закликав Південну Корею надати зброю, яка, за його словами, буде «незамінною».