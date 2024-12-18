США тимчасово дозволили операції з Газпромбанком, пов’язані з атомною енергетикою

Міністерство фінансів США дозволило до 30 червня 2025 року угоди з Газпромбанком, пов’язані з цивільною атомною енергетикою. Відповідну ліцензію опубліковано на сайті відомства.

Документ стосується операцій, які здійснюються для проєктів, запущених до 21 листопада 2024 року – тобто до занесення Газпромбанку до SDN-списку (чорного списку).

Зокрема, дозвіл не поширюється на проєкт АЕС “Пакш-2” в Угорщині.

У листопаді США запровадили санкції проти Газпромбанку, а також його дочірніх структур у Гонконзі, Люксембурзі, Швейцарії, ПАР і на Кіпрі. Рішення пояснили тим, що російська влада використовує Газпромбанк для закупівлі спорядження на війну проти України, а також перераховує через нього виплати військовим.