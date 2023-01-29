Суспільство

США та союзники посилено навчатимуть українських військових: у NYT пояснили причину

29 Січня 2023 17:43
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сша, військові навчання

Сполучені Штати разом з союзниками будуть посилено навчати українських військових. Мовиться про навчання веденню загальновійськових боїв із застосуванням піхоти, танків та артилерії.

Сполученим Штатам доведеться посилити свою програму навчання, щоб українські військові могли ефективно використовувати всю техніку, надану Заходом, повідомляє NYT.

Америка спробує дати Україні найкращий шанс прорвати міцну російську оборону. Для цього Штатам і союзникам доведеться не лише надати нещодавно обіцяні танки, бронетехніку та передові боєприпаси, а й розширити програми навчання, щоб навчити українських військових використовувати все нове обладнання разом.

Це буде прискорений курс того, що армія США називає загальновійськовою війною, на освоєння якої американським підрозділам потрібні місяці, якщо не роки.

Аналітики американського уряду стурбовані тим, що заморожений конфлікт вигідний Росії. Сполучені Штати та їхні союзники останніми тижнями почалися серйозніші дискусії про те, як змінити динаміку бойових дій на користь України.

«Ми хочемо поставити їх у найкращу можливу позицію, щоб незалежно від того, чи закінчиться ця війна на полі бою, чи закінчиться вона дипломатією чи якоюсь комбінацією, вони сиділи на карті, яка є набагато більш вигідною для їхнього довгострокового майбутнього та що Путін відчуває стратегічний провал», — заявила в четвер у Сенаті Вікторія Нуланд, високопосадовець Державного департаменту.


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