США та Південна Корея домовились про співпрацю з метою запобігання постачанню до КНДР нафти 

З метою протидії постачанню до КНДР нафти понад встановлені ООН ліміти США та Південна Корея домовилися про тісну співпрацю.

Про це з посиланням на південнокорейське МЗС повідомляє Yonhap.

Розробкою додаткових механізмів і заходів блокування доступу КНДР до джерел забезпечення реалізації її ядерних і ракетних програм займеться створена Вашингтоном і Сеулом окрема робоча група, у першому засіданні якої у Вашингтоні взяли участь понад 30 офіційних осіб із дипломатичних і розвідувальних відомств двох країн та представників їх урядів із санкційної політики.

Під час зустрічі сторони обговорили шляхи протидії незаконним спробам Північної Кореї обійти обмеження на закупівлю сирої нафти, підкресливши, що нафтовий імпорт понад встановлений ООН ліміт порушує резолюції Ради Безпеки ООН.

Вони також наголосили на необхідності тісної співпраці для протидії здатності КНДР закуповувати збільшені обсяги нафти, в тому числі в Росії, заявивши, що це безпосередньо сприяє Пхеньяну в розвитку його незаконних ракетно-ядерних програм та нарощуванню агресивних військових потужностей.

Сторони також домовилися розглянути можливість застосування незалежних санкцій проти осіб і компаній, причетних до незаконного постачання нафти до КНДР.

Відповідно до резолюцій Радбезу ООН, Північній Кореї заборонено імпортувати понад 500 тис. барелів сирої нафти на рік. Однак в останній доповіді комісії Комітету з санкцій РБ ООН щодо КНДР ідеться, що танкери під прапором Північної Кореї торік могли доставити до цієї країни втричі більше нафти – понад 1,5 мільйона барелів.