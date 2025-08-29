        Суспільство

        США схвалили продаж Україні понад 3 тисяч ракет ERAM із боєприпасами розширеної дальності

        Галина Шподарева
        29 Серпня 2025 07:21
        читать на русском →
        F-15 випускає ракету ERAM / Фото: CoAspire
        F-15 випускає ракету ERAM / Фото: CoAspire

        Сполучені Штати Америки схвалили продаж Україні 3350 ракет ERAM із боєприпасами розширеної дальності, а також стільки ж вбудованих систем GPS та INS із модулем вибіркової доступності проти спуфінгу (SAASM).

        Про це повідомило Агентство співробітництва в галузі оборони США.

        Реклама
        Реклама

        Разом із необхідним обладнанням вартість постачання оцінюється у 825 мільйонів доларів. Фінансування закупівлі здійснюватиметься Данією, Нідерландами, Норвегією та за рахунок іноземної військової допомоги США.

        “Для цієї закупівлі Україна використовуватиме фінансування з Данії, Нідерландів та Норвегії, а також іноземне військове фінансування зі Сполучених Штатів. ERAM є прикладом співпраці з нашими союзниками по НАТО для розробки потужної та масштабованої системи, яку можна буде реалізувати у стислі терміни”, — йдеться в повідомленні.

        Ракети ERAM із дальністю до 460 км і стійкістю до РЕБ можуть застосовуватися літаками F-16, МіГ-29 та Су-27 для ураження радарів, систем ППО та морських цілей.

        Як зазначається в документі, запропонований продаж сприятиме зовнішньополітичним і національним інтересам США, підвищивши безпеку України як партнера, що є чинником стабільності та економічного розвитку в Європі.


        Реклама

        ТОП-новини

        Останні новини

        усі новини