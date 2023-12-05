США розширили санкції проти Білорусі

Управління з контролю над іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC) внесло у вівторок до списку санкцій 11 юридичних і вісім фізичних осіб з Білорусі, повідомляється на сайті Міністерства фінансів США.

Як наголошується в повідомленні, санкції введено “з метою посилення тиску на авторитарний режим Олександра Лукашенка за жорстоке придушення демократичного громадянського суспільства Білорусі, корупційне фінансове збагачення сім’ї Лукашенка і співучасть у невиправданій війні Росії проти України”.

“Сьогоднішні дії підтверджують наші зусилля притягнути Лукашенка, його сім’ю і його режим до відповідальності за їхні антидемократичні дії та порушення прав людини як у Білорусі, так і в усьому світі. “Ми продовжимо переслідувати джерела доходів режиму Лукашенка, його так звані особисті “гаманці” і суб’єктів, які сприяють агресивній війні Росії в Україні, координують переміщення дітей з України до Білорусі та підтримують авторитарний режим Лукашенка”, – заявив заступник міністра фінансів із питань боротьби з тероризмом і фінансової розвідки Браян Нельсон.

Серед громадян Білорусі, які потрапили під обмеження, – генсек Білоруського Червоного Хреста Дмитро Шевцов, а також підприємці Олександр Шакутін, Павло Топузидис і Віктор Петрович.

Нові обмеження торкнулися 11 білоруських компаній, зокрема концерну “Беллесбумпром”, ММЗ ім. Вавилова – керуючої компанії холдингу “БелОМО”, РУП “Белтаможсервис”.