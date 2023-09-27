США рекомендують Україні підвищити тарифи на світло та газ

Україна готова впровадити рекомендацію США щодо підвищення тарифів на газ та електроенергію.

Про це повідомила міністр соцполітики Оксана Жолнович в ефірі телемарафону.

Вона зазначила, що сутність рекомендацій США полягає в тому, щоб підвищити тарифи на газ і електроенергію. Одночасно з цим варто балансувати зростання цін субсидіями для тих громадян, чий розмір платіжки перевищує 15% від їхнього заробітку.

Жолнович зазначила, що Україна готова до впровадження такої рекомендації.

“Так, ми до цього готові… У бюджеті на 2024 рік передбачили 50 млрд гривень на субсидії”, – сказала вона.