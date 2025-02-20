Політика

США проти формулювання “агресор” у відношенні Росії в новому комюніке G7, – Financial Times
20 Лютого 2025 17:18
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Прапори Росії та США висять на головній будівлі посольства США в Москві / Фото: EPA-EFE
Прапори Росії та США висять на головній будівлі посольства США в Москві / Фото: EPA-EFE

Адміністрація Трампа розійшлася з союзниками у питанні покладання відповідальності за війну на Москву. США виступають проти того, щоб називати Росію агресором у заяві G7, присвяченій третій річниці повномасштабного вторгнення Москви в Україну.

Про це пише Financial Times.

За словами п’яти західних чиновників, знайомих з цим питанням, це загрожує зірвати традиційну демонстрацію єдності. Участь президента України Володимира Зеленського у віртуальному саміті G7 у понеділок також ще не узгоджена, повідомили чиновники.

Розбіжності виникли після того, як президент США Дональд Трамп звинуватив Україну у війні, назвав Зеленського «диктатором без виборів» і запропонував запросити Росію назад до G7. За словами західних чиновників, представники США виступили проти фрази «російська агресія» та подібних описів, які лідери G7 будуть використовувати з 2022 року для опису конфлікту.

Провідні економіки світу традиційно виступають із заявою про підтримку України 24 лютого, коли три роки тому почалося повномасштабне вторгнення.

“Ми твердо переконані, що необхідно розрізняти Росію та Україну. Вони не одне і те ж. Американці блокують це формулювання, але ми все ще працюємо над ним і сподіваємося на угоду”, – заявляє джерело Financial Times.

Посольство США в Києві відмовилося від коментарів. У торішній заяві лідерів G7 п’ять разів згадується про російську агресію.

“Ми закликаємо Росію негайно припинити свою агресивну війну і повністю і беззастережно вивести свої збройні сили з міжнародно визнаної території України”, – йдеться в заяві 2024 року.

Наполягання адміністрації Трампа на пом’якшенні формулювань відображає зсув у політиці США до опису війни як “конфлікту в Україні” та знаменує собою відхід від формулювань, які використовувала адміністрація Байдена, що часто вживала такі фрази, як “російська агресія”, говорячи про найбільшу сухопутну війну в Європі з часів Другої світової війни.


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США проти формулювання “агресор” у відношенні Росії в новому комюніке G7, – Financial Times
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