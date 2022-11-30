США поки що не мають планів надати Україні комплекси “Петріот”

Офіційний представник міноборони США прокоментував повідомлення про те, що Вашингтон розглядає можливість надання Україні сучасних протиракетних систем “Петріот”. За його словами, хоча дискусії про це існують, зараз подібна передача не планується.

“Ми обговорюємо широкий перелік варіантів допомоги Україні. Ми регулярно консультуємося з українськими партнерами та іншими союзниками. Допомога в галузі повітряної оборони залишається пріоритетом для міністерства оборони США та міжнародної спільноти. Щодо систем Patriot, то на даному етапі ми не плануємо постачати їх Україні. Але, повторюся, дискусії з цього питання тривають”, – сказав Пет Райдер під час брифінгу у Пентагоні.

За його словами, для управління та обслуговування таких складних систем потрібен висококваліфікований персонал.

“Коли справа доходить до певних потужностей, таких як система “Петріот”, або танки M1, або передові винищувачі – йдеться про можливості, що вимагають досить суттєвої підтримки, обслуговування та тренування. Жодна з цих систем не функціонує за принципом “підключи та працюй”. Не можна просто відправити їх на поле бою і почати використовувати”, – Райдер.

Питання про можливість надання Україні систем “Петріот”, які б дозволили їй ефективно захищатися від російських ракетних ударів, стало предметом інтенсивних обговорень, головним чином у європейських політичних колах та в НАТО, останні тижні, особливо після падіння ракети на сході Польщі, жертвами якого стали дві людини.

Напередодні анонімний високопосадовець американського міністерства оборони заявив, що США розглядають різні варіанти захисту України від російських ракетних ударів, включаючи системи “Петріот”.

Відповідаючи на запитання, чи впливатимуть США на союзників, якщо хтось із них забажає передати “Петріот” Україні самостійно, Райдер заявив, що не хоче говорити від імені інших країн, але це суверенне рішення держав.

Однак, оскільки це теж стосується країн НАТО, США виходять з того, що це стане предметом обговорення всього альянсу.

“Знову ж таки, ми продовжуватимемо тісно співпрацювати з міжнародною спільнотою, щоб визначити, які оборонні потреби України, і задовольнити їх”, – додав представник Пентагону.