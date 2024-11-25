Політика

США підтвердили дозвіл на удари Україною по Росії ракетами ATACMS
25 Листопада 2024 20:55
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сша, україна
Джон Кірбі / Фото з відкритих джерел

Україна застосовує американські балістичні ракети ATACMS для ураження цілей у Курській області Росії. Білий дім схвалив використання цих озброєнь.

Про це заявив радник Білого дому з питань комунікацій у сфері нацбезпеки Джон Кірбі, передає репортер Business Insider Джейк Епштейн.

«Українці можуть використовувати ракети ATACMS для самозахисту в разі нагальної необхідності. Зараз, очевидно, така необхідність виникла у Курську та його околицях. Ми змінили настанови та дозволили їм застосовувати ATACMS для ураження подібних цілей», – зазначив Кірбі.

У ніч на 25 листопада було атаковано аеродром «Халіно» в Курській області. Генеральний штаб ЗСУ підтвердив, що удар здійснили Сили оборони України.


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