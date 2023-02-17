США підтримують удари українців по російських військових об’єктах в Криму

Незалежно від того, коли і як закінчиться нинішня російсько-українська війна, необхідно забезпечити гарантії, щоб Росія не розв’язала її знову, заявила заступник держсекретаря США з політичних справ Вікторія Нуланд.

Вірити на слово Путіну або тому, хто стане на чолі Росії після нього, не можна буде навіть після закінчення війни, вважає вона.

“Ми в жодному разі не повинні вірити – поки Володимир Путін чи хтось на кшталт нього перебуває при владі, – що це справді закінчено. Навіть якщо буде досягнуто справедливого миру, все одно знадобиться довгостроковий план і вибудовування української армії майбутнього, яка б змогла відбити у Путіна будь-яке бажання замислити щось надалі”, – сказала Вікторія Нуланд під час онлайн-дискусії у вашингтонському Фонді Карнегі.

За її словами, США дивляться не лише на те, які озброєння можна відправити на поле бою в Україні прямо зараз, але також на ті, які знадобляться для надійного стримування Росії надалі.

Відповідаючи на запитання ведучого, чи не побоюються у Вашингтоні перетнути будь-які проведені Кремлем “червоні лінії”, надаючи підтримку Україні, зокрема якщо у Києві вирішать повернути військовим шляхом захоплений Росією у 2014 році Крим, заступник голови американської дипломатії сказала, що США ніколи не визнавали Крим російським – Україні належить вся її територія в межах міжнародно визнаних кордонів.

“Я не буду робити припущень, де українці вирішать воювати. Або яким чином вони вирішать діяти щодо Криму у короткостроковій, середньостроковій та довгостроковій перспективах. Ми вважаємо Крим Україною”, – заявила Нуланд.

За її словами, після окупації Криму Росія перетворила півострів на свій військовий плацдарм, розташувавши там бойові потужності, склади озброєнь та командні центри, які загрожують і загрожуватимуть безпеці України доти, доки там перебувають.

Ці військові об’єкти, які Росія розмістила в Криму, США розглядають як легітимні цілі та підтримують завдання українською армією ударів по них, сказала заступник держсекретаря.

“Це є законні цілі. Україна завдає по них ударів. І ми підтримуємо це. Україна ніколи не буде в безпеці, доки Крим – як мінімум – не демілітаризований”, – наголосила Вікторія Нуланд.

При цьому Нуланд додала, що перш ніж підійти до питання Криму, українським військовим необхідно ще повернути значні території. “І саме на цьому вони зараз зосереджені”, – сказала вона.