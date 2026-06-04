США оголосили про перемир’я між Ізраїлем та Ліваном

Ізраїль та Ліван за посередництва США досягли домовленості про припинення вогню та продовження прямих переговорів щодо врегулювання конфлікту.

Про це повідомив Державний департамент США за підсумками тристоронніх переговорів, які відбулися 2-3 червня у Вашингтоні.

Згідно з домовленістю, режим припинення вогню набуде чинності за умови повного припинення обстрілів з боку угруповання “Хезболла” та виведення його бійців із територій на південь від річки Літані.

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Крім того, сторони погодилися створити спеціальні зони, контроль над якими здійснюватимуть виключно Збройні сили Лівану без участі недержавних збройних формувань.

У Держдепі зазначили, що реалізація цих кроків має сприяти просуванню до ширшої угоди про мир і безпеку.

Також Ізраїль і Ліван підтвердили відсутність ворожих намірів один щодо одного та висловили готовність продовжити прямі переговори для зміцнення довіри й врегулювання невирішених питань.

Наступний раунд політичних і безпекових консультацій сторони планують провести протягом тижня, який розпочнеться 22 червня.

Як пише The Guardian, попри оголошене перемир’я, у четвер вранці Ізраїль завдав кількох ударів безпілотниками по району Набатія на півдні Лівану.

Представник “Хезболли” раніше заявив, що угруповання не погодиться на часткове припинення вогню та не брало участі в переговорах. Водночас у приватних контактах представники організації сигналізували про готовність до повного припинення бойових дій за умови, що Ізраїль також припинить удари.

У спільній заяві не уточнюється, чи передбачає угода виведення ізраїльських військ із південного Лівану.

Переговори відбуваються на тлі спроб адміністрації Трампа досягти ширшої домовленості щодо припинення війни з Іраном. Водночас Тегеран заявляє, що ситуація в Лівані безпосередньо пов’язана з переговорами між Іраном і США.

Крім того, у Палаті представників США напередодні підтримали резолюцію, яка вимагає від президента Дональда Трампа отримати схвалення Конгресу на продовження воєнних дій або вивести американські війська із конфлікту. Голосування поки має переважно символічний характер, оскільки документ ще має розглянути Сенат.