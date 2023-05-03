США оголосили про нову військову допомогу Україні

Адміністрація президента США оголосила про новий пакет військової допомоги Україні, повідомляє Reuters.

У Білому домі уточнили, що про новий пакет буде оголошено пізніше. У рамках нього США мають намір надати Києву чергову партію боєприпасів, різного обладнання та амуніції для військових. На нього у Білому домі витратять близько 300 мільйонів доларів.

Прес-секретар Білого дому Карін Жан-П’єр уточнила, що до боєприпасів увійдуть снаряди для систем HIMARS, вказавши, що Україна «ефективно використовує» їх. Також Штати нададуть Києву снаряди для артилерії, мінометів та гаубиць та протитанкову зброю.

Згідно з повідомленням Міноборони США, до нового пакету допомоги Україні увійдуть:

додаткові боєприпаси для артилерійських ракетних систем (HIMARS);

155-мм гаубиці;

155-мм артилерійські снаряди;

120-мм, 81-мм та 60-мм мінометні снаряди;

ракети з оптичним відстеженням та провідним наведенням (TOW);

системи протитанкового озброєння АТ-4 та «Карл Густав»;

авіаційні ракети Hydra-70;

стрілецька зброя та боєприпаси до неї;

підривні боєприпаси для подолання перешкод;

вантажівки та причепи для перевезення важкої техніки;

контрольно-діагностичне обладнання для технічного обслуговування та ремонту автомобілів;

запасні частини та інше польове обладнання.