Політика

США оголосили про нову військову допомогу Україні

3 Травня 2023 21:06
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зброя, сша

Адміністрація президента США оголосила про новий пакет військової допомоги Україні, повідомляє Reuters.

У Білому домі уточнили, що про новий пакет буде оголошено пізніше. У рамках нього США мають намір надати Києву чергову партію боєприпасів, різного обладнання та амуніції для військових. На нього у Білому домі витратять близько 300 мільйонів доларів.

Прес-секретар Білого дому Карін Жан-П’єр уточнила, що до боєприпасів увійдуть снаряди для систем HIMARS, вказавши, що Україна «ефективно використовує» їх. Також Штати нададуть Києву снаряди для артилерії, мінометів та гаубиць та протитанкову зброю.

Згідно з повідомленням Міноборони США, до нового пакету допомоги Україні увійдуть:

  • додаткові боєприпаси для артилерійських ракетних систем (HIMARS);
  • 155-мм гаубиці;
  • 155-мм артилерійські снаряди;
  • 120-мм, 81-мм та 60-мм мінометні снаряди;
  • ракети з оптичним відстеженням та провідним наведенням (TOW);
  • системи протитанкового озброєння АТ-4 та «Карл Густав»;
  • авіаційні ракети Hydra-70;
  • стрілецька зброя та боєприпаси до неї;
  • підривні боєприпаси для подолання перешкод;
  • вантажівки та причепи для перевезення важкої техніки;
  • контрольно-діагностичне обладнання для технічного обслуговування та ремонту автомобілів;
  • запасні частини та інше польове обладнання.

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