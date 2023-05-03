США оголосили про нову військову допомогу Україні

Адміністрація президента США оголосила про новий пакет військової допомоги Україні, повідомляє Reuters.
У Білому домі уточнили, що про новий пакет буде оголошено пізніше. У рамках нього США мають намір надати Києву чергову партію боєприпасів, різного обладнання та амуніції для військових. На нього у Білому домі витратять близько 300 мільйонів доларів.
Прес-секретар Білого дому Карін Жан-П’єр уточнила, що до боєприпасів увійдуть снаряди для систем HIMARS, вказавши, що Україна «ефективно використовує» їх. Також Штати нададуть Києву снаряди для артилерії, мінометів та гаубиць та протитанкову зброю.
Згідно з повідомленням Міноборони США, до нового пакету допомоги Україні увійдуть:
- додаткові боєприпаси для артилерійських ракетних систем (HIMARS);
- 155-мм гаубиці;
- 155-мм артилерійські снаряди;
- 120-мм, 81-мм та 60-мм мінометні снаряди;
- ракети з оптичним відстеженням та провідним наведенням (TOW);
- системи протитанкового озброєння АТ-4 та «Карл Густав»;
- авіаційні ракети Hydra-70;
- стрілецька зброя та боєприпаси до неї;
- підривні боєприпаси для подолання перешкод;
- вантажівки та причепи для перевезення важкої техніки;
- контрольно-діагностичне обладнання для технічного обслуговування та ремонту автомобілів;
- запасні частини та інше польове обладнання.