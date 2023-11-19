Політика

“США не відступлять”. Байден опублікував мотивуючу статтю

19 Листопада 2023 08:50
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Президент США Джо Байден опублікував у Washington Post статтю, яка проводить паралелі між діями ХАМАС і російського президента.

І Путін, і ХАМАС борються за те, щоб стерти з мапи світу сусідню демократію. І як Путін, так і ХАМАС сподіваються обрушити ширшу регіональну стабільність і інтеграцію і скористатися безладом, який виник від цього. Америка не може дозволити цьому статися і не дозволить. Заради наших власних інтересів національної безпеки заради блага всього світу», — пише Байден.

“З досвіду двох світових воєн минулого століття ми знаємо, що коли агресія в Європі залишається без відповіді, криза не загасає сама собою. Вона безпосередньо втягує Америку. Ось чому наша прихильність до України сьогодні – це інвестиції у нашу власну безпеку. Вона запобігає більш масштабному конфлікту завтра”, – пише Байден.

Нагадаємо, адміністрація Байдена нині намагається провести через Конгрес пакет додаткової військової допомоги, в якому об’єднана допомога як Україні, так і Ізраїлю (і ще кілька напрямків, пов’язаних із національною безпекою та мають тверду підтримку в обох партіях). Це зроблено для того, щоб подолати спротив значної частини республіканців у Палаті представників, які виступають проти продовження допомоги Україні.

Байден минулого місяця вже проводив паралелі між діями Путіна та ХАМАС у зверненні до співгромадян з Овального кабінету. Кремль, який не засудив ХАМАС за напад на Ізраїль 7 жовтня, вустами прес-секретаря Дмитра Пєскова тоді назвав таку риторику та тон неприйнятними.


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