        Суспільство

        Байдену провели операцію з видалення ракових уражень шкіри

        Федір Олексієв
        5 Вересня 2025 08:11
        Колишній президент США Джо Байден / Фото: X/President Biden Archived
        Колишній президент США Джо Байден нещодавно переніс операцію з видалення ракових уражень шкіри.

        Про це повідомляє CNN з посиланням на речника Байдена.

        Операцію виконали за методом Мооса — спеціальною процедурою, коли тонкі шари шкіри послідовно видаляють і досліджують під мікроскопом, доки не буде виявлено відсутність ракових клітин.

        Цей метод застосовують у випадках, коли рак шкіри повертається після лікування, росте швидкими темпами або розташований у складних ділянках — на обличчі, руках чи геніталіях.

        Коли саме Байдену зробили операцію, не уточнюють. Повідомлення з’явилося після того, як у мережі поширилося відео, на якому у нього було видно шрам на лобі.


