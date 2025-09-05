Байдену провели операцію з видалення ракових уражень шкіри

Колишній президент США Джо Байден нещодавно переніс операцію з видалення ракових уражень шкіри.

Про це повідомляє CNN з посиланням на речника Байдена.

Операцію виконали за методом Мооса — спеціальною процедурою, коли тонкі шари шкіри послідовно видаляють і досліджують під мікроскопом, доки не буде виявлено відсутність ракових клітин.

Цей метод застосовують у випадках, коли рак шкіри повертається після лікування, росте швидкими темпами або розташований у складних ділянках — на обличчі, руках чи геніталіях.

Коли саме Байдену зробили операцію, не уточнюють. Повідомлення з’явилося після того, як у мережі поширилося відео, на якому у нього було видно шрам на лобі.