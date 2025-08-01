Байден розкритикував адміністрацію Трампа та заявив, що для Америки настали “темні дні”

46-й президент США Джо Байден під час виступу перед Національною асоціацією адвокатів різко розкритикував тенденції, які, за його словами, підривають верховенство права та громадянські свободи у країні.

Про це повідомляє Politico.

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“Це не можна прикрашати. Зараз темні дні”, — наголосив Байден, звинувачуючи теперишню адміністрацію у зловживанні владою, обмеженні прав та спробах переписати правду. Він також розкритикував Конгрес за бездіяльність у протидії надмірному посиленню виконавчої влади.

Хоча Байден не назвав ім’я самого Дональда Трампа, але прямо розкритикував його адміністрацію.

Промова тривала близько 20 хвилин і завершилася закликом не втрачати віри в країну:

“За Америку варто боротися. Ми — єдина нація, яка виходила з кожної кризи сильнішою, ніж до неї”.