        Політика

        Байден розкритикував адміністрацію Трампа та заявив, що для Америки настали “темні дні”

        Федір Олексієв
        1 Серпня 2025 18:47
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        46-й президент США Джо Байден / Фото: AP
        46-й президент США Джо Байден / Фото: AP

        46-й президент США Джо Байден під час виступу перед Національною асоціацією адвокатів різко розкритикував тенденції, які, за його словами, підривають верховенство права та громадянські свободи у країні.

        Про це повідомляє Politico.

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        “Це не можна прикрашати. Зараз темні дні”, — наголосив Байден, звинувачуючи теперишню адміністрацію у зловживанні владою, обмеженні прав та спробах переписати правду. Він також розкритикував Конгрес за бездіяльність у протидії надмірному посиленню виконавчої влади.

        Хоча Байден не назвав ім’я самого Дональда Трампа, але прямо розкритикував його адміністрацію.

        Промова тривала близько 20 хвилин і завершилася закликом не втрачати віри в країну:

        “За Америку варто боротися. Ми — єдина нація, яка виходила з кожної кризи сильнішою, ніж до неї”.


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