Байден проходить променеву й гормональну терапію для лікування раку простати

Колишній президент США Джо Байден розпочав курс променевої та гормональної терапії в межах нового етапу лікування агресивної форми раку простати, діагностованого після завершення каденції, повідомляє AP з посиланням на його речницю.

«У межах плану лікування раку простати президент Байден наразі проходить променеву терапію та гормональне лікування», — заявила помічниця Байдена Келлі Скаллі. 82-річний демократ залишив посаду в січні, раніше знявши свою кандидатуру з виборів на тлі занепокоєнь щодо віку, стану здоров’я та когнітивної спроможності після невдалих дебатів із республіканцем Дональдом Трампом. Трамп переміг демократку Камалу Гарріс, яка була віцепрезиденткою Байдена.

У травні офіс Байдена після завершення каденції повідомив, що в політика діагностовано рак простати з метастазами в кістки. Діагноз поставили після появи урологічних симптомів. За шкалою Глісона, якою оцінюють агресивність раку простати від 6 до 10, показник Байдена становив 9, що свідчить про одну з найбільш агресивних форм захворювання.

Минулого місяця Байден переніс операцію з видалення ракових уражень шкіри на лобі.