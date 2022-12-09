США нададуть Україні засоби проти безпілотників, ППО і ракети для HIMARS

Згідно з документом, з яким ознайомилося Reuters, Сполучені Штати готуються надіслати Україні пакет військової допомоги на суму 275 мільйонів доларів, що пропонує нові можливості для поразки безпілотників і посилення протиповітряної оборони.

“Пакет може бути оголошено вже сьогодні. Подробиці включеного обладнання для боротьби з безпілотниками та ППО визначити не вдалося”, – йдеться у повідомленні агенції.

Очікується, що Пентагон також включить у новий пакет ракети для пускових установок високомобільної артилерійської ракетної системи (HIMARS), 155-мм боєприпаси, військові машини Humvee і генератори.