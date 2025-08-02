США і НАТО розробляють новий механізм фінансування для постачання зброї Україні – ЗМІ

США та країни НАТО працюють над новим підходом до постачання озброєння Україні, що передбачає оплату американської зброї за рахунок внесків європейських союзників. Про це повідомили три джерела, обізнані з питанням, пише Reuters.

За даними агентства, мова йде про механізм, який дозволить фінансувати закупівлі озброєння зі Сполучених Штатів через внески країн НАТО, а не лише напряму з бюджету США. Йдеться про так званий Priority Ukraine Requirements List (PURL) — перелік першочергових потреб України у зброї, сформований спільно з партнерами.

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У межах цієї схеми Україна формуватиме запити приблизно на 500 мільйонів доларів кожен, а країни Альянсу — під координацією Генсека НАТО Марка Рютте — домовлятимуться, хто і що оплатить або надасть у вигляді допомоги. Загальна мета — надати Україні озброєння на 10 мільярдів доларів. Поки не уточнюється, в які терміни планується реалізувати цю мету.

Як зазначив один з європейських чиновників, мова йде про добровільну ініціативу під егідою НАТО, до якої всі союзники заохочуються долучитися. Планується створити спеціальний рахунок у структурі НАТО, куди учасники зможуть перераховувати кошти, що підуть на закупівлю зброї для України. Кошти мають бути затверджені верховним головнокомандувачем об’єднаних сил НАТО.

У разі реалізації нового механізму країни НАТО, які передають зброю Україні, зможуть швидше поповнювати власні запаси, оминаючи тривалі процедури прямих закупівель у США. Гроші можуть зберігатися на рахунку Міністерства фінансів США або в спеціальному фонді, хоча точна структура ще не узгоджена.

Цей механізм не скасовує програму Presidential Drawdown Authority, яка дозволяє президентові США оперативно перекидати зброю зі складів у разі надзвичайної ситуації. За інформацією джерел, наразі триває узгодження першої партії озброєння в межах нової ініціативи, хоча невідомо, чи вже були здійснені фінансові перекази.

Президента США Дональда Трампа, за даними агентства, непокоїть відсутність прогресу з боку Москви у завершенні війни, що триває понад три роки. Він попередив, що може вдатися до мит або інших заходів проти Росії, якщо та не виявить поступу до 8 серпня. Минулого місяця Трамп заявив, що США передаватимуть зброю Україні за рахунок європейських союзників, але без уточнення механізму.

Водночас у Конгресі США республіканці внесли законопроєкт PEACE Act, який передбачає створення спеціального фонду в американському Мінфіні. Країни-партнери зможуть робити внески до цього фонду, щоб компенсувати передачу американської зброї Україні.

Потреби України залишаються незмінними: передусім це системи ППО, ракети-перехоплювачі, артилерія та боєприпаси. Востаннє перелік запитів Україна надала 21 липня під час відеоконференції групи Рамштайн, яку нині очолюють Велика Британія та Німеччина.