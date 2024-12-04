США і Британія повідомили про викриття міжнародної мережі компаній, які допомагали російським елітам обходити санкції

Міністерство фінансів США оголосило, що запроваджує санкції щодо п’яти осіб і чотирьох юридичних осіб, пов’язаних із компанією TGR Group. У пресрелізі відомства її названо розгалуженою міжнародною мережею, яка, зокрема, допомагала обходити санкції представникам російської еліти.

TGR Group – російська компанія, яка контролюється громадянином України Джорджем Россі, має представництва у Великій Британії, країнах Європи та Азії. Вона надає своїм клієнтам низку послуг, серед яких – відмивання грошей, пов’язаних з організаціями, що перебувають під санкціями, нелегальні обмін готівки і криптовалюти, а також приховування джерел коштів, “щоб заможні громадяни Росії могли купувати нерухомість у Великій Британії”.

“Через групу TGR російські еліти намагалися використати цифрові активи, зокрема стейблкоїни, забезпечені доларом США, щоб обійти санкції США та міжнародні санкції, ще більше збагачуючи себе та Кремль”, – заявив виконуючий обов’язки заступника міністра по боротьбі з тероризмом та фінансовій розвідці Бредлі Сміт.

Зі свого боку британське Агентство з боротьби зі злочинністю (NCA) оголосило, що в результаті міжнародного розслідування розкрито російську мережу з відмивання мільярдів доларів, яку використовували наркоторговці, фінансові злочинці та іноземні шпигуни. Під час операції було виявлено ймовірних керівників мережі, заарештовано 84 людини, а також вилучено понад 20 мільйонів фунтів стерлінгів готівкою і у вигляді криптовалюти.

Британське слідство також стверджує, що з кінця 2022 року до середини 2023 року ця мережа використовувалася для фінансування «російських шпигунських операцій», а також допомагала своїм російським клієнтам уникнути британських санкцій. Слідство також вважає, що компанії допомагали російському пропагандистському телеканалу Russia Today перевести готівку до Великої Британії.