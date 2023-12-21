Кримінал

Справи Майдану: за катування мітингувальників засудили ексберкутівця з Харківщини

21 Грудня 2023 19:35
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майдан

Київський апеляційний суд виніс вирок ексберкутівцю з Харківщини за знущання з активістів Євромайдану. Суд попередньої інстанції виправдав колишнього спецпризначенця, однак прокурори та адвокати потерпілих оскаржили рішення.

Про це інформує Офіс генерального прокурора.

Апеляцію в цій справі розглядали двічі. Колишнього “беркутівця”, який нині є працівником поліції, звинувачували в катуванні (ч. 2 ст. 127 КК України).

За результатом останнього судового розгляду, чоловіка засудили до 6 років позбавлення волі. Вирок набрав законної сили з моменту проголошення.

Прокурори довели, що 20 січня 2014 року засуджений, за попередньою змовою, разом з іншими бійцями батальйону міліції особливого призначення “Беркут” били і катували двох учасників Революції Гідності біля входу на стадіон “Динамо” на перехресті вул. Грушевського та Паркової дороги в Києві.

Силовики хотіли покарати потерпілих за їхню участь в акціях протесту і залякати інших мітингувальників.

Тоді обох протестувальників скинули з колонади входу на стадіон. Також одного юнака, який на той момент був неповнолітнім, роздягнули на 12-градусному морозі і порізали йому ногу ножем.

Після цього колишні беркутівці забризкали рану хлопця перцевою рідиною і примусили пройти оголеним через групу правоохоронців, співаючи гімн України. У подальшому протестувальників звинуватили в організації масових заворушень.

У цій справі є двоє інших обвинувачених — ексспівробітників підрозділу “Беркут”. Однак розгляд їхніх справ у Дніпровському райсуді Києва призупинили, бо підозрювані переховуються на території Росії. Їх оголосили в розшук.


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