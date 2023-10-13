Справи Майдану: ДБР завершило розслідування щодо шести “беркутівців”, які розстрілювали активістів

Працівники ДБР завершили досудове розслідування щодо шести колишніх міліціонерів роти спеціального призначення “Беркут”, які були безпосередніми виконавцями масових розстрілів активістів Майдану.

Про це повідомили у пресслужбі Бюро.

Правоохоронці встановили, що 20 лютого 2014 року на вулиці Інститутській у Києві загадані особи та “беркутівців” виконали наказ вищого керівництва і застосували до протестувальників табельну гладкоствольну та автоматичну нарізну вогнепальну зброю, споряджену бойовими припасами.

“Через їхні дії загинуло 48 учасників акцій протесту та ще 90 зазнали вогнепальних кульових поранень. Після скоєння злочину зброю пошкодили та приховали. Частина її знайдена та ідентифікована”, — розповіли у ДБР.

В Бюро зазначили, що колишні міліціонери обвинувачуються у:

перешкоджанні проведенню мирних акцій протесту;

перевищенні службових повноважень, що призвело до настання тяжких наслідків;

вчиненні терористичного акту;

спричиненні тяжких тілесних ушкоджень;

вмисних убивствах і закінчених замахах на умисне вбивство двох і більше учасників акцій протесту;

викраденні табельної вогнепальної зброї.

“Наразі обвинувачені переховуються на території країни-агресора та стали громадянами РФ. Щодо інших 14 міліціонерів підрозділу, також причетних до розстрілів, спеціальне досудове розслідування перебуває на завершальній стадії”, — додали правоохоронці.