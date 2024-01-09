Кримінал

Справу депутата Дубінського про підроблення документів передали до суду

9 Січня 2024 10:19
читать на русском →
Дубінський

Офіс генпрокурора направив до суду обвинувальний акт щодо народного депутата Олександра Дубінського, який здійснив службове підроблення для виїзду за кордон.

Про це повідомило Державне бюро розслідувань.

Народного депутата обвинувачують у службовому підробленні за ч. 1 ст. 366 Кримінального кодексу України. За це загрожує штраф від 34 до 68 тисяч гривень або обмеження волі до 3 років з позбавленням права обіймати певні посади до 3 років.

Правоохоронці стверджують, що Дубінський вніс неправдиві відомості до офіційних документів, на підставі яких виїхав за кордон. У зверненні щодо дозволу на виїзд він вказав підставу — супроводження батька на лікування, однак, за даними слідства, насправді депутат поїхав на відпочинок.

До того ж Дубінський і батько виїхали за кордон окремо, а батько взагалі повернувся до України набагато раніше, ніж народний обранець, додали слідчі.

ДБР отримало інформацію, що під час перебування за кордоном народний депутат встиг двічі відвідати Італію, Хорватію та Іспанію. Зокрема, в Іспанії підозрюваний зупинявся у двох готелях у Барселоні та в її передмісті.

Відповідну підозру депутату вручили 8 серпня 2023 року. У листопаді працівники ДБР завершили досудове розслідування у цій справі. Також суд обмежив терміни ознайомлення з матеріалами кримінального провадження за підозрою народного депутата.


Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
9 Січня 2024 10:49

Окремі норми законопроекту про мобілізацію зазнають суттєвих змін, – Завітневич
9 Січня 2024 10:19

Справу депутата Дубінського про підроблення документів передали до суду
9 Січня 2024 08:27

Білий дім провів зустріч із технологічними компаніями щодо доступу України до інновацій
9 Січня 2024 07:36

На фронті за добу відбулося 67 бойових зіткнень – Генштаб
9 Січня 2024 07:15

Умєров про розслідування корупції в Міноборони: Новин буде більше
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Андрій ОНІСТРАТ

Війну фізично ведуть непрофесійні військові
Ігор ЧЕРНЯК

Про Харків. Без прикрас
Юрий САПРОНОВ

Гітлер не руйнував історичний центр Харкова
Віталій ПОРТНИКОВ

Зарплат без допомоги не буде
Ігор ЧЕРНЯК

Суспільству потрібна справедливість
Леонід МАСЛОВ

Трохи про вбивство Зеленського
усі думки