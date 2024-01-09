Справу депутата Дубінського про підроблення документів передали до суду

Офіс генпрокурора направив до суду обвинувальний акт щодо народного депутата Олександра Дубінського, який здійснив службове підроблення для виїзду за кордон.

Про це повідомило Державне бюро розслідувань.

Народного депутата обвинувачують у службовому підробленні за ч. 1 ст. 366 Кримінального кодексу України. За це загрожує штраф від 34 до 68 тисяч гривень або обмеження волі до 3 років з позбавленням права обіймати певні посади до 3 років.

Правоохоронці стверджують, що Дубінський вніс неправдиві відомості до офіційних документів, на підставі яких виїхав за кордон. У зверненні щодо дозволу на виїзд він вказав підставу — супроводження батька на лікування, однак, за даними слідства, насправді депутат поїхав на відпочинок.

До того ж Дубінський і батько виїхали за кордон окремо, а батько взагалі повернувся до України набагато раніше, ніж народний обранець, додали слідчі.

ДБР отримало інформацію, що під час перебування за кордоном народний депутат встиг двічі відвідати Італію, Хорватію та Іспанію. Зокрема, в Іспанії підозрюваний зупинявся у двох готелях у Барселоні та в її передмісті.

Відповідну підозру депутату вручили 8 серпня 2023 року. У листопаді працівники ДБР завершили досудове розслідування у цій справі. Також суд обмежив терміни ознайомлення з матеріалами кримінального провадження за підозрою народного депутата.