Справа Мудрика: журналіст розповів подробиці про допінг-скандал

Український журналіст Ігор Бурбас розкрив нові деталі ситуації навколо допінг-тесту вінгера збірної України та «Челсі» Михайла Мудрика.

За його словами, під час зборів національної команди футболіст відчув дискомфорт, який заважав йому повноцінно грати. Для відновлення Мудрику зробили ін’єкцію стовбурових клітин, що сприяють регенерації тканин.

Як повідомляється, ці клітини були отримані з організму корови, яка могла бути під впливом мельдонію — забороненої речовини, яку згодом виявили у пробі футболіста. Ін’єкцію виконав фізіотерапевт збірної України Ігор Поробія.

Джерело зазначає, що ця процедура була єдиним випадком, який виділяється з усього, що відбувалося з Мудриком за останні півтора року.

Раніше стало відомо, що якщо проба «B» підтвердить наявність мельдонію, Михайлу Мудрику може загрожувати тривала дискваліфікація.