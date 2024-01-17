Кримінал

Справа Гринкевича. Міноборони подало до ДБР заяву про визнання себе потерпілою стороною

17 Січня 2024 19:32
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корупція, міноборони

Міністерство оборони вирішило розірвати останній контракт на постачання харчів для війська з однією з компаній львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича — «Трейд лайнс рітейл». Також відомство хоче, щоб його визнали потерпілою стороною у справі проти компаній підприємця, тож вирішило подати заяву до Державного бюро розслідувань.

Про це повідомила пресслужба Міноборони.

Зазначаться, що наприкінці 2023 року «Трейд лайнс рітейл» на конкурсних торгах в системі Prozorro визнали переможцем на постачання харчів по одному з 30 контрактів для Збройних сил України.  Компанії вже надіслали всі документи для розірвання цього договору через «неможливість забезпечити поставки продуктів», зазначає відомство. 

У Міноборони додали, що, аби уникнути складнощів із харчовим забезпеченням, ще 16 січня на Prozorro оголосили інший конкурс на укладення контракту щодо постачання харчування для ЗСУ за процедурою прямих договорів.


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