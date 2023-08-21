Справа екскерівника СБУ Харківщини Дудіна: суддя взяв самовідвід

У справі колишнього керівника СБУ у Харківській області Романа Дудіна відбувся відвід судді.

Рішення ухвалив 21 серпня Шевченківський районний суд міста Києва, повідомляє “Суспільне”.

“Головуючий заявив самовідвід, оскільки матеріали провадження містять документи з грифом “таємно”. Склад суду повинен мати відповідний доступ до державної таємниці. Цей доступ надається компетентними органами, але є обмеження по часу, скільки він дійсний. У головуючого судді доступ закінчився. Він не може зараз розглядати цю справу, оскільки в матеріалах є державна таємниця”, — сказав адвокат Дудіна Юрій Глотов.

Наступне слухання призначать, коли визначать нову трійку суддів.

Глотов зазначив, що на час, коли визначатиметься нова колегія, Роман Дудін перебуватиме під вартою.

У коментарі Суспільному Роман Дудін повідомив, що 18 серпня подав п’ять позовів: “На групу прокурорів, слідчих, Службу безпеки України, ДБР та Офіс Генпрокурора. Позови з приводу того факту, коли пані Сапян, це речниця ДБР, 12 вересня 2022 року розповіла про нібито мою втечу на Волинь. Вона дуже впевнено це сказала, розповіла, весь світ це підхопив, цьому повірив, що я поїхав до мами чи втікав. А в цей час я був з групою спецпідрозділу, у мене на руках є всі докази, що я в Києві”.

Дудін зазначив, що загальна сума позову — 380 млн гривень: “По 100 млн на ДБР, Службу безпеки, Генпрокуратуру. По 40 млн — до групи прокурорів та групи слідчих”.

Свою вину Роман Дудін не визнає.

Роман Дудін очолював Управління СБУ у Харківській області з березня 2020 року.

У лютому 2022 року, перед вторгненням РФ до України, Дудін був серед тих, хто запевняв, що Харківщина надійно захищена, а УСБУ пильно стежить за ситуацією на кордоні. 24 лютого російські війська захопили північ та схід Харківської області, просуваючись до Харкова.

Президент України Володимир Зеленський звільнив Дудіна з посади після поїздки на Харківщину 29 травня. Тоді глава держави сказав, що посадовець “не працював на захист міста з перших днів повномасштабної війни, а думав тільки про себе особисто”.