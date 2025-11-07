У Харкові військова ТЦК зняла з розшуку десятки ухилянтів, — СБУ

У Харкові викрили схему ухилення від мобілізації, яку організувала військова одного з районних ТЦК міста. Посадовиця видаляла з реєстру “Оберіг” відмітки про розшук ухилянтів.

Про це повідомив речник УСБУ в Харківській області Владислав Абдула.

За даними слідства, 48-річна операторка одного з районних ТЦК та СП Харкова незаконно вносила зміни до реєстру військовозобов’язаних “Оберіг”. Вона безпідставно видаляла відмітки про розшук осіб, які порушили правила військового обліку, використовуючи свій електронний ключ доступу.

Внаслідок цього 29 чоловіків призовного віку незаконно уникнули мобілізації.

Під час обшуків за місцем проходження служби та проживання підозрюваної правоохоронці вилучили службову документацію, комп’ютерну техніку та мобільні телефони з доказами протиправної діяльності.

Військовослужбовиці повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 362 Кримінального кодексу України (несанкціонована зміна інформації, яка оброблюється в автоматизованій системі, вчинена за попередньою змовою групою осіб, які мають право доступу до неї).

Тривають слідчо-оперативні дії для притягнення до відповідальності інших причетних до протиправних оборудок.