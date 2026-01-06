СБУ та Нацполіція ліквідували три нові схеми ухилення від мобілізації

        Кримінал

        Служба безпеки України та Національна поліція ліквідували ще три схеми ухилення від мобілізації та затримали чотирьох організаторів незаконних оборудок у різних регіонах країни. Фігурантам загрожує до дев’яти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

        Про це повідомили в Служба безпеки України.

        За даними слідства, на Волині викрили водія-далекобійника, який пропонував військовозобов’язаним нелегально виїхати до країн ЄС у вантажному відсіку автомобіля. Чоловіка затримали на митному посту під час спроби вивезти «клієнта» у спеціально облаштованому тайнику вантажівки.

        У Хмельницькій області правоохоронці затримали двох 18-річних мешканців Буковини, які організували канал незаконного переправлення чоловіків призовного віку за кордон поза пунктами пропуску. За матеріалами справи, вони доправляли ухилянтів власними авто з Кам’янця-Подільського до Чернівецької області, оминаючи блокпости, після чого супроводжували їх лісовими стежками через кордон.

        В Одесі викрили завідувачку відділення невропатології місцевої клінічної лікарні, яка продавала фіктивні довідки про інвалідність. Для реалізації схеми посадовиця використовувала своє членство в експертній команді оцінювання повсякденного функціонування особи, що раніше діяла у форматі МСЕК.

        Усім фігурантам повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 332 КК України — незаконне переправлення осіб через державний кордон, та ч. 3 ст. 368 КК України — одержання неправомірної вигоди службовою особою. Розслідування триває.

        Операцію проводили співробітники СБУ у Волинській, Хмельницькій та Одеській областях спільно з Держприкордонслужбою та Національна поліція України за процесуального керівництва відповідних окружних і обласних прокуратур.


