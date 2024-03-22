Суспільство

Споживачі незабаром помітять результати роботи енергетиків, – Синєгубов

22 Березня 2024 18:17
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електроенергія
Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов / Фото: ХОВА

Енергетики та рятувальники продовжують ліквідувати наслідкі масованої ракетної на об’єкти критичної інфраструктури.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

“Ми втримали критичну інфраструктура міста та області і потроху підключатимемо електроспоживачів, але ситуація досить складна. Фактично наші енергетики, підрозділи ДСНС, усі служби порятунку і відновлення працюватимуть цілодобово”, – сказав Синєгубов в ефірі національного телемарафону.

Він не став називати точних термінів відновлення подачі електроенергії, “щоб не інформувати ворога про наші плани”, але пообіцяв, що споживачі незабаром помітять результати роботи енергетиків та інших фахівців.

Синєгубов повідомив, що роботу телефонів екстрених служб (101, 102,103) уже відновлено. За потреби люди можуть телефонувати і на них, і на міську лінію 15-62. Водночас оповіщення про сигнали повітряної тривоги поки що здійснюється через сигнали на мобільних телефонах.


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