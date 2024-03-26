Спорт

Збірна України пробилася на Євро-2024

26 Березня 2024 23:55
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футбол, збірна
Збірна України отримала путівку до фінального турніру Євро-2024 / Фото УАФ

Збірна України з футболу вийшла до фінальної частини чемпіонату Європи.

У фінальному матчі кваліфай-раунду команда Сергія Реброва перемогла збірну Ісландії 2:1, програючи по ходу матчу.

Ісландці вийшли вперед на 30-й хвилині зустрічі. Форвард “Дженоа” Альберт Гудмундссон розібрався з обороною українців і з-за меж штрафного майданчика красиво пробив у правий від себе кут.

На 39-й хвилині “синьо-жовті” були близькі до того, щоб відігратися. Георгій Судаков закинув м’яч на правий фланг штрафного на Віктора Циганкова, а той прострілив у центр, де Роман Яремчук ударом у дотик розстріляв ворота. Однак після перегляду відеоповтору (VAR) арбітри скасували гол через офсайд у Циганкова.

Після перерви команда Сергія Реброва зуміла зрівняти рахунок. На 54-й хвилині Циганков отримав діагональну передачу на правий фланг від Судакова, змістився в центр і з лінії штрафного низом точно відправив м’яч у дальній кут.

На 84-й хвилині українська збірна забила переможний м’яч. Михайло Мудрик отримав передачу від Судакова і з-за меж штрафного майданчика в дотик низом влучив у дальній кут.

Таким чином, збірна України отримала путівку до фінального турніру Євро-2024, де зіграє в групі E проти Бельгії, Словаччини та Румунії.

Матчі фінального турніру Євро-2024 з 14 червня по 14 липня 2024 року відбуватимуться в Німеччині.


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