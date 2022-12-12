Спорт

Олімпійський комітет США закликав допустити російських спортсменів до Ігор 2024 року

12 Грудня 2022 15:39
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олімпіада

Олімпійський та паралімпійський комітет США підтримав ідею дозволити спортсменам з Росії та Білорусі взяти участь у літніх Олімпійських іграх 2024 року, які пройдуть у Парижі, за умови, що спортсмени виступатимуть під нейтральним прапором. Про це повідомляє The Wall Street Journal із посиланням на заяву голови комітету Сюзанни Лайонс.

«США підтримують повернення спортсменів до змагань, до яких вони готувалися все своє життя. Водночас ми категорично проти того, щоби спортсмени повернулися під національними прапорами країн, уряди яких перебувають під санкціями», — сказала Лайонс.

За її словами, запропоновані обмеження стосуватимуться будь-якої атрибутики, що означає належність атлетів до Росії чи Білорусі, включаючи прапори, гімни та відповідні кольори на одязі.

Лайонс також додала, що комітет, як і раніше, підтримує Україну та українських спортсменів, проте, за її словами, недопуск спортсменів до змагань суперечить ідеалам інклюзивності Олімпійських ігор.


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