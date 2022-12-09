Спорт

МОК продовжив санкції проти спортсменів з Росії та Білорусі

9 Грудня 2022 19:16
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санкції

На саміті Міжнародного олімпійського комітету переважна більшість країн проголосувала за продовження санкцій проти спортсменів із Росії та Білорусі.

Ці санкції було введено у лютому у відповідь на початок війни. Вони включають заборону на проведення міжнародних змагань у Росії та Білорусі, також спортсмени з цих країн не можуть використовувати свої прапори та гімни.

Сьогоднішній саміт продовжив ці санкції та ухвалив рішення відкликати олімпійські ордени у президента Росії та одного з віце-прем’єрів (його ім’я не наводиться), а також надати всю можливу підтримку українським командам та спортсменам.

Саміт врахував слова президента Франції (тут пройде наступна Олімпіада) Емманюеля Макрона про те, що у змаганнях мають брати участь навіть ті країни, які перебувають у стані війни – бо спорт не повинен бути політизований. Але більшість делегацій із цим не погодилися.


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