Спорт

Країна, яка тероризує нашу державу, також тероризує і спорт, – Харлан

28 Липня 2023 06:19
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чемпіонат, Харлан

Російська Федерація яка тероризує нашу державу, наших людей, наші сім’ї, також тероризує і спорт.

Про це сказала українська фехтувальниця Ольга Харлан.

“Я не хотіла потискати руку цій спортсменці. І діяла так від серця. Тому коли я почула про те, що мене хочуть дискваліфікувати, це мене вбило. Настільки, що я кричала від болю. Але потім я почала оживати, тому що ваші меседжі, ваші сторіс, ваша підтримка, підтримка кожного, а особливо від наших бійців, які нас захищають. Коли я чую, що я їх мотивую чи цей вчинок змотивував їх, це неможливо передати. Я дякую кожному з вас”, – підкреслила спортсменка.

На переконання Харлан, сьогодні ми побачили доказ, що Росія тероризує спорт так само, як нашу державу та людей. Вона впевнена, що примусити до миру неможливо, тому повинні змінитися правила.

Як повідомляли, українська фехтувальниця Харлан перемогла росіянку на ЧС-2023 та відмовилася потиснути їй руку, за що Харлан дискваліфікували.


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Країна, яка тероризує нашу державу, також тероризує і спорт, – Харлан

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