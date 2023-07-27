Спорт

Українську шаблістку дискваліфікували з ЧС після відмови тиснути руку росіянці

27 Липня 2023 14:52
читать на русском →
чемпіонат

Міжнародна федерація фехтування (FIE) вирішила дискваліфікувати українку Ольгу Харлан після перемоги над російською спортсменкою Анною Смірновою.

FIE зарахувала українській фехтувальниці технічну поразку в наступному колі змагань. Її сутичка з болгаркою Ілієвою не відбулася.

Навпроти прізвища Харлан у списку учасників змагань на веб-порталі чемпіонату світу-2023 з’явилася позначка exclusion – виключення.

У першому колі змагань українська фехтувальниця впевнено здолала “нейтральну” спортсменку з РФ (15:7). Утім, після поєдинку Харлан відмовилася від традиційного ритуалу – рукостискання. Натомість вона поспілкувалася зі Смірновою і покинула майданчик.

Оскільки вчинок українки могли розцінити як вияв неповаги, то росіянка залишилася чекати. Її команда подала протест, а фехтувальниця просиділа понад 50 хвилин в очікуванні вердикту. Однак, тоді судді вирішили не карати Харлан.


Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал

ТОП-новини
27 Липня 2023 14:52

Українську шаблістку дискваліфікували з ЧС після відмови тиснути руку росіянці

27 Липня 2023 15:27

В “Укренерго” готуються до найгіршого сценарію взимку
27 Липня 2023 14:02

Керівник обласного військкомату Рівненщини затриманий за знущання над підлеглим
27 Липня 2023 13:54

Ткаченка відправили у відставку
27 Липня 2023 13:42

Український дипломат побився у барі Південної Кореї: відкликаний до України

Останні новини
усі новини

Думки

Віталій ПОРТНИКОВ

Кто там едет в Крым?

Александр КИРШ

ФСБ опосредованно направила Украине территориальные предложения от будущей российской власти

Александр КИРШ

Foreign Affairs предложили Байдену организовать замену российского руководства

Микола КНЯЖИЦЬКИЙ

Кіно про Паровоза – символ загрозливої деградації

Сергій ТРОНЬ

Нові криптопроєкти у світі – варіантів для вкладень дедалі більше

Александр КИРШ

Украина в НАТО вместо США,или Новое заявление Трампа

усі думки