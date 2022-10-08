Спорт

Харків’янка-підводниця здобула два “золота” на чемпіонаті світу

8 Жовтня 2022 11:44
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харків

Харків’янка Катерина Садурська здобула першість на чемпіонаті світу з підводного спорту, який проходив з 1 по 8 жовтня у місті Каш (Турція).

Про це повідомляє Харківська міська рада.

У змаганнях взяли участь 140 спортсменів із 39 країн світу. Першу золоту медаль харків’янка здобула у дисципліні «вільне занурення». Катерина  Садурська занурилася на глибину 92 м без ласт за допомогою мотузки. Це новий рекорд України та особистий рекорд спортсменки.

«92 метри – це новий абсолютний національний рекорд України. Моє найглибше занурення, і найважче. Хочу присвятити цю перемогу всім українцям, моїй прекрасній, талановитій країні. Ми можемо робити неможливе!» – зазначила Катерина Садурська.

Другу золоту медаль спортсменка виборола у дисципліні «занурення з постійною вагою без ласт». Фрідайвер пірнула на 70 м, обійшовши суперницю Фатіму Корок на 7 м.


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