Харків’янка-підводниця здобула два “золота” на чемпіонаті світу

Харків’янка Катерина Садурська здобула першість на чемпіонаті світу з підводного спорту, який проходив з 1 по 8 жовтня у місті Каш (Турція).

Про це повідомляє Харківська міська рада.

У змаганнях взяли участь 140 спортсменів із 39 країн світу. Першу золоту медаль харків’янка здобула у дисципліні «вільне занурення». Катерина Садурська занурилася на глибину 92 м без ласт за допомогою мотузки. Це новий рекорд України та особистий рекорд спортсменки.

«92 метри – це новий абсолютний національний рекорд України. Моє найглибше занурення, і найважче. Хочу присвятити цю перемогу всім українцям, моїй прекрасній, талановитій країні. Ми можемо робити неможливе!» – зазначила Катерина Садурська.

Другу золоту медаль спортсменка виборола у дисципліні «занурення з постійною вагою без ласт». Фрідайвер пірнула на 70 м, обійшовши суперницю Фатіму Корок на 7 м.