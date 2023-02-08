Політика

Співзасновник Pink Flyod Роджер Вотерс критикує в ООН “провокаторів” російського вторгнення

8 Лютого 2023 20:32
90
війна, уотерс

Співзасновник рок-групи Pink Floyd Роджер Вотерс, запрошений Росією виступити перед Радою безпеки ООН, засудив російське вторгнення, а також тих, хто його спровокував, викликавши гнів України.

Про це пише канадійське франкомовне видання La Presse.

“Вторгнення Російської Федерації в Україну було незаконним. Я засуджую її найрішучішим чином”, – сказав екс-Pink Floyd під час відеоконференції.

Але «неправда, що російське вторгнення в Україну було неспровокованим. Тому я також найрішучіше засуджую провокаторів», – додав британський музикант, який останніми місяцями неоднозначно ставився до своїх позицій щодо війни в Україні.

Його слова негайно засудив український посол.

«Як сумно для його колишніх шанувальників бачити, як він погоджується бути просто ще однією цеглиною в стіні, в стіні дезінформації та російської пропаганди», — заявив Сергій Кислиця, відсилая до тексту відомої пісні Pink Floyd «Another Brick in the Wall» .

«Я здивований, що сьогодні він не надув повітряну кулю у формі свині в залі Ради, як це робить на багатьох своїх концертах. Як би це було цього разу, містере Вотерс, свині зі свастиками, серпом і молотом?”, – додав він.

Кілька днів тому один із авторів текстів Pink Floyd Поллі Самсон, компаньйон співака та гітариста групи Девіда Гілмора, назвала Вотерса в Twitter “антисемітом” і “апологетом Путіна”.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
8 Лютого 2023 21:54
31

Сунак обговорив із Зеленським потреби України в ракетах великої дальності
8 Лютого 2023 21:06
18

Риксдаг Швеції ухвалив допомогу Україні на понад 400 мільйонів доларів
8 Лютого 2023 19:51
49

Сунак і Зеленський зустрілися з українськими військовими
8 Лютого 2023 19:09
19

Під обстрілами у Дворічній загинули двоє людей
8 Лютого 2023 18:49
33

На Херсонщині окупанти вчиняють безчинства та грабують місцевих жителів – Генштаб
Останні новини
усі новини

Думки

Александр КИРШ

Как пуйло таскало за галстук президента Франции и что из этого вышло
Костянтин НЕМІЧЕВ

Наступ чи ІПСО?
Александр КИРШ

«Шахматы» россии с НАТО: «Пойдёшь ферзём — получишь стулом по голове!»
Віталій ПОРТНИКОВ

Россия должна уйти
Александр КИРШ

Воспоминание о будущем, или Рейган: как же его сейчас не хватает человечеству!
Александр КИРШ

Мирный блеф США: путин попался и теперь обречён
усі думки