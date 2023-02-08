Співзасновник Pink Flyod Роджер Вотерс критикує в ООН “провокаторів” російського вторгнення

Співзасновник рок-групи Pink Floyd Роджер Вотерс, запрошений Росією виступити перед Радою безпеки ООН, засудив російське вторгнення, а також тих, хто його спровокував, викликавши гнів України.

Про це пише канадійське франкомовне видання La Presse.

“Вторгнення Російської Федерації в Україну було незаконним. Я засуджую її найрішучішим чином”, – сказав екс-Pink Floyd під час відеоконференції.

Але «неправда, що російське вторгнення в Україну було неспровокованим. Тому я також найрішучіше засуджую провокаторів», – додав британський музикант, який останніми місяцями неоднозначно ставився до своїх позицій щодо війни в Україні.

Його слова негайно засудив український посол.

«Як сумно для його колишніх шанувальників бачити, як він погоджується бути просто ще однією цеглиною в стіні, в стіні дезінформації та російської пропаганди», — заявив Сергій Кислиця, відсилая до тексту відомої пісні Pink Floyd «Another Brick in the Wall» .

«Я здивований, що сьогодні він не надув повітряну кулю у формі свині в залі Ради, як це робить на багатьох своїх концертах. Як би це було цього разу, містере Вотерс, свині зі свастиками, серпом і молотом?”, – додав він.

Кілька днів тому один із авторів текстів Pink Floyd Поллі Самсон, компаньйон співака та гітариста групи Девіда Гілмора, назвала Вотерса в Twitter “антисемітом” і “апологетом Путіна”.