Співзасновник освітньої платформи Prometheus став народним депутатом України

Іван Примаченко, співзасновник української освітньої платформи Prometheus, став народним депутатом України від партії “Голос”. Його кандидатура була підтверджена як наступна в партійному списку після Олега Макарова, який нещодавно пішов із життя.

Про це 6 листопада повідомила Центральна виборча комісія України.

Згідно з повідомленням ЦВК, Іван Примаченко був обраний депутатом у загальнодержавному багатомандатному окрузі за черговістю партійного списку партії “Голос” під № 24.

Іван Примаченко народився в 1990 році в Донецьку. Йому 34 роки. За освітою він історик, випускник Київського національного університету імені Тараса Шевченка, а в 2018-2019 роках навчався у Стенфордському університеті за програмою The Ukrainian Emerging Leaders Program.

У 2014 році Примаченко став співзасновником платформи онлайн-курсів Prometheus, що надає доступ до освіти широкому загалу. Також він є засновником студентського порталу “Лови Момент!”, який збирає інформацію про кращі виші України.