Політика

Помер народний депутат партії “Голос” Олег Макаров
29 Жовтня 2024 10:10
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Народний депутат України Олег Макаров / Фото: Верховна Рада

Помер народний депутат Верховної Ради від партії “Голос” Олег Макаров, повідомляє прес-служба Верховної Ради.

“Керівництво Верховної Ради України, її Апарату та народні депутати України з глибоким сумом сприйняли звістку про смерть Олега Макарова – народного депутата України дев’ятого скликання”, – йдеться в повідомленні.

Олег Макаров був секретарем Комітету Ради  з питань правової політики, членом Етичної комісії всеукраїнської громадської організації “Асоціація правників України”.

Макарова було обрано до Верховної Ради на виборах у 2019 році від партії “Голос”. Йому було 59 років.


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