Помер народний депутат партії “Голос” Олег Макаров

Помер народний депутат Верховної Ради від партії “Голос” Олег Макаров, повідомляє прес-служба Верховної Ради.

“Керівництво Верховної Ради України, її Апарату та народні депутати України з глибоким сумом сприйняли звістку про смерть Олега Макарова – народного депутата України дев’ятого скликання”, – йдеться в повідомленні.

Олег Макаров був секретарем Комітету Ради з питань правової політики, членом Етичної комісії всеукраїнської громадської організації “Асоціація правників України”.

Макарова було обрано до Верховної Ради на виборах у 2019 році від партії “Голос”. Йому було 59 років.