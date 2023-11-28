Спікер Палати представників Джонсон назвав допомогу Україні одним із пріоритетів для США

Спікер палати представників США Майк Джонсон розглядає питання допомоги Україні як пріоритетне в роботі американського Конгресу.

Про це повідомляє Politico, цитуючи заяву спікера Конгресу під час поїздки до Флориди.

Спікер заявив, що допомога Ізраїлю є головним пріоритетом для США, і назвав допомогу Україні ще одним пріоритетом.

«Україна – ще один пріоритет. Звичайно, ми не можемо дозволити володимиру путіну пройти маршем через Європу. І ми розуміємо необхідність надання допомоги Україні», – сказав він.

Згідно з його словами, якщо Україні потрібна додаткова допомога, яку більшість членів Конгресу вважають важливою, то необхідно також працювати над зміною прикордонної політики США.

Джонсон сказав, що існує відчуття терміновості в отриманні допомоги як Ізраїлю, так і Україні, додавши, що серед членів Конгресу «ведеться багато вдумливих переговорів».

«Я думаю, що все це збереться воєдино найближчими днями. Я впевнений і оптимістичний, що ми зможемо це зробити – довести це до кінця», – сказав він.