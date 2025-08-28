        Політика

        Спецпосланець Трампа Келлог назвав чергову російську атаку по Україні загрозою миру

        Федір Олексієв
        28 Серпня 2025 18:21
        Спецпосланець президента США Кіт Келлог відреагував на нічну атаку РФ по Україні 28 серпня, назвавши її загрозою миру, якого Дональд Трамп.

        У дописі в X він зазначив, що Росія здійснила другу за величиною повітряну атаку від початку повномасштабної війни.

        “Цілі? Не солдати та зброя, а житлові райони Києва — підривали цивільні поїзди, офіси місій ЄС та Великої Британії, а також мирних жителів. Ці кричущі напади загрожують миру, якого прагне президент США”, — написав він.

        Вночі ворог випустив по Україні 31 ракету та 598 дронів. Внаслідок ударів загинули щонайменше 19 людей, десятки зазнали поранень. Рятувальники продовжують розбирати завали, тому кількість жертв може зрости.


