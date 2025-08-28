Спецпосланець Трампа Келлог назвав чергову російську атаку по Україні загрозою миру

Спецпосланець президента США Кіт Келлог відреагував на нічну атаку РФ по Україні 28 серпня, назвавши її загрозою миру, якого Дональд Трамп.

У дописі в X він зазначив, що Росія здійснила другу за величиною повітряну атаку від початку повномасштабної війни.

Реклама

Реклама

“Цілі? Не солдати та зброя, а житлові райони Києва — підривали цивільні поїзди, офіси місій ЄС та Великої Британії, а також мирних жителів. Ці кричущі напади загрожують миру, якого прагне президент США”, — написав він.

Last night Russia launched the second largest aerial attack of the war with 600 drones and 31 missiles. The targets? Not soldiers and weapons but residential areas in Kyiv—blasting civilian trains, the EU & British mission council offices, and innocent civilians.



These egregious… pic.twitter.com/qulsiPlTy1 — Keith Kellogg (@generalkellogg) August 28, 2025

Вночі ворог випустив по Україні 31 ракету та 598 дронів. Внаслідок ударів загинули щонайменше 19 людей, десятки зазнали поранень. Рятувальники продовжують розбирати завали, тому кількість жертв може зрости.