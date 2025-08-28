Спецпосланець Трампа Келлог назвав чергову російську атаку по Україні загрозою миру

Спецпосланець президента США Кіт Келлог відреагував на нічну атаку РФ по Україні 28 серпня, назвавши її загрозою миру, якого Дональд Трамп.
У дописі в X він зазначив, що Росія здійснила другу за величиною повітряну атаку від початку повномасштабної війни.
“Цілі? Не солдати та зброя, а житлові райони Києва — підривали цивільні поїзди, офіси місій ЄС та Великої Британії, а також мирних жителів. Ці кричущі напади загрожують миру, якого прагне президент США”, — написав він.
Вночі ворог випустив по Україні 31 ракету та 598 дронів. Внаслідок ударів загинули щонайменше 19 людей, десятки зазнали поранень. Рятувальники продовжують розбирати завали, тому кількість жертв може зрости.