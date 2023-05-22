Техно

SpaceX запустила до МКС корабель із туристами

22 Травня 2023 07:06
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SpaceX

Ракета Falcon 9 з пілотованим кораблем Crew Dragon стартувала до Міжнародної космічної станції в рамках комерційної програми Axiom, повідомила компанія-розробник SpaceX.

Командиром корабля є колишній астронавт NASA та перша жінка-командир МКС Пеггі Уітсон, пілотом – підприємець Джон Шоффнер, членами екіпажу – астронавти з Саудівської Аравії Райян Барнаві та Алі аль-Карні. Астронавти проведуть на МКС вісім днів, протягом яких працюватимуть разом із її постійним екіпажем.

Запуск ракети з кораблем було здійснено зі стартового комплексу 39В Космічного центру імені Кеннеді на мисі Канаверал у Флориді в суботу о 17:37 за Східним узбережжям США (у Києві було 00:37).

Стикування з МКС планується 22 травня о 09:24 за часом Східного узбережжя США (16:24).

Це вже другий комерційний політ на МКС у рамках програми американської компанії Axiom.

Перша місія комерційних астронавтів Axiom-1 відбулася у квітні 2022 року. Наприкінці 2023 року планується провести третю місію Axiom (Ax-3), у рамках якої екіпаж із чотирьох осіб проведе на МКС два тижні.

Вартість польоту для кожного члена місії Axiom-1 оцінюється у $55 млн.

Польоти з космічними туристами за програмою компанії Axiom Space за згодою зі SpaceX у майбутньому планується здійснювати двічі-тричі на рік.


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