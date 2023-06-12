SpaceX вивела на орбіту нову партію інтернет-супутників Starlink

Ракета-носій Falcon 9 успішно вивела на орбіту чергову партію з 52 міні-супутників для поповнення орбітального угрупування глобальної мережі інтернет-покриття системи Starlink, повідомила компанія-розробник SpaceX.

“Виведення 52 супутників Starlink підтверджено”, – йдеться у повідомленні.

Запуск було здійснено з 40-го стартового комплексу бази американських космічних сил на мисі Канаверал у Флориді о 03:10 за часом Східного узбережжя США.

Він став 89-м за рахунком запуском інтернет-супутників з травня 2019 року в рамках проекту Starlink та 20-м з початку поточного року. З огляду на нинішній запуск SpaceX вивела на орбіту вже майже 4,6 тис. таких супутників. Частина вийшла з ладу чи зійшла з орбіти. Понад 4,2 тис. апаратів залишаються на орбіті у робочому стані.