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SpaceX вивела на орбіту космічний телескоп Euclid

1 Липня 2023 19:57
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SpaceX

Ракета Falcon 9 успішно вивела на орбіту телескоп Euclid (“Евклід”) Європейського космічного агентства (ESA) для вивчення темної матерії всесвіту, повідомила американська компанія-розробник носія SpaceX.

Запуск було здійснено з 40-го стартового комплексу на базі американських космічних сил на мисі Канаверал у Флориді.

Європейська обсерваторія вартістю 1 млрд євро має проводити детальне вивчення галактик, що дозволить отримати нові дані про темну матерію і темну енергію. Космічний апарат відійде від Землі приблизно на 1,5 млн км. Отримати перші дані з обсерваторії вчені розраховують у 2024 році.

На думку вчених, розширення всесвіту та зростання галактичних суперкластерів обумовлено впливом темних енергії та матерії, проте цей феномен до кінця не вивчений.

У рамках шестирічної місія Euclid робитиме знімки мільярдів галактик, що знаходяться в десятках мільярдів світлових років від Землі, його область спостереження покриє понад третину нічного неба, що допоможе астрономам дізнатися, як розширювався всесвіт і росли космічні структури.

Euclid оснащений телескопом діаметром 1,2 метра, оптичною камерою (Vis), спектрометром та фотометром ближнього інфрачервоного діапазону (Nisp). Ці інструменти допоможуть створювати 3D зображення для дослідження морфометричних, фотометричних та спектроскопічних властивостей галактики.


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